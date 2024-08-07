Ювелирная компания Sokolov увеличит мощности до 3,5 т серебра в месяц

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ювелирная компания Sokolov видит рост потребления серебряных украшений и для удовлетворения спроса открывает дополнительную производственную площадку в Ярославле, сообщил журналистам CEO Николай Поляков. Это позволит увеличить совокупные мощности Sokolov по серебру до порядка 3,5 тонны в месяц к 2025 году.

"Мы отмечаем, что в принципе растет категория серебра, растет потребление в серебре. Это традиционный тренд последних 10 лет, когда серьезно увеличивается fashion-потребление, есть запрос на то, чтобы было достаточно большое количество украшений, этот запрос традиционно удовлетворяется в серебряных изделиях, - сказал Поляков. - Мы делаем определенную ставку на развитие компании в серебряном направлении в том числе.

В частности, мы под это сегодня открываем дополнительные производственные мощности".

Сейчас, отметил CEO, достаточно большое количество серебряных украшений приходит из-за рубежа, из Китая, в то время как с Китаем есть определенные проблемы, в частности, с платежами. "Сегодня нет глобальных производственных мощностей в России для того, чтобы обеспечивать полноформатный спрос, если, например, поток из Китая закончится. Мы видим в себе все возможности достаточно быстро, менее чем за год, кратно увеличить производственные мощности по серебру", - заявил Поляков.

"Серебро не так просто производить, - пояснил он, - не такая простая история с себестоимостью, потому что очень много в себестоимости серебряных изделий занимает труд, и, соответственно, от того, каким образом выстроены твои бизнес-процессы внутри принятия, как построены технологичные цепочки, от этого сильно зависит себестоимость конечного ювелирного изделия. Здесь мы чемпионы на данный момент".

По итогам I полугодия 2024 года Sokolov произвел 21,6 тонны изделий, план на 2024 год - около 50 тонн. Традиционно серебро в производстве Sokolov занимает 30% в деньгах и 70% в штуках.