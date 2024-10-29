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Оборот ювелирного холдинга Sokolov за 9 месяцев вырос на 37%, до 44,7 млрд руб

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - За первые девять месяцев 2024 года оборот ювелирного холдинга Sokolov вырос на 37% в годовом исчислении и достиг 44,7 млрд рублей, сообщила компания.

Ключевыми факторами роста оборота стало повышение стоимости золота на 44% с начала года, плановое расширение фирменной розницы наравне с активным ростом продаж на маркетплейсах, заявил глава компании Николай Поляков.

По итогам года Sokolov рассчитывает выйти на оборот в 65-70 млрд рублей, сохранив темпы роста в четвертом квартале, на который приходится сезонный пик продаж в ритейле в связи с осенними распродажами и новогодними акциями.

За 9 месяцев розничные продажи выросли на 39%, до 34,5 млрд рублей. При этом совокупные онлайн продажи выросли на 40%, до 14,6 млрд рублей, включая продажи через маркетплейсы, где рост достиг 45%, а оборот 8,1 млрд рублей. Оборот офлайн розницы составил 18,3 млрд (рост 38%), а число магазинов федеральной сети бренда достигло 867, включая франшизы. Средний чек зарегистрированных в программе лояльности Sokolov клиентов достиг 8 613 рублей.

Продажи изделий из золота за 9 месяцев выросли на 39%, их доля в структуре выручки Sokolov достигла 74% (31,5 млрд рублей). Рост серебряной категории составил 30%, а доля - 26% (11 млрд рублей). Еще 2,2 млрд рублей пришлось на продажи товаров неювелирных категорий - косметики, аксессуаров из кожи и часов.

С начала 2024 года Sokolov открыл 52 магазина, расширив сеть франшизных торговых точек до 220.

Sokolov Николай Поляков
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