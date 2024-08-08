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"Магнит" закрыл сделку по покупке 33% дальневосточного ритейлера "Самбери"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Структура ПАО "Магнит" - АО "Тандер" - стала владельцем 33,01% компании-владельца сети гипермаркетов на Дальнем Востоке "Самбери".

По данным ЕГРЮЛ, сделка закрыта 7 августа. Речь идет о покупке доли в ООО "ДВ Невада".

О сделке по вхождению "Магнита" в капитал "Самбери" было объявлено в октябре 2023 года, ее закрытие ожидалось летом - после одобрения со стороны ФАС.

Сообщалось, что по условиям сделки "Магнит" получил опцион на выкуп оставшейся доли регионального ритейлера в течение 5 лет.

Совладельцами ООО "ДВ Невада" остаются 4 физлица: Юрий Егоров (29,27%), Марина Меркулова (19,73%), Сергей Булыгин (14,64%), Лев Волков (3,35%).

"Самбери" объединяет 30 гипермаркетов и 31 супермаркет в 9 городах Дальнего Востока: Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Уссурийске, Биробиджане, Находке, Фокино, Благовещенске и Белогорске.

В 2023 году выручка ООО "ДВ Невада" выросла на 22% - до 85,9 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,77 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец 2023 года сеть ритейлера насчитывала 29 165 магазинов.

Магнит Самбери Тандер ФАС Дальний Восток
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