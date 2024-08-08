В Латвии предложили ввести налог на сверхприбыль для банков с 2025 года

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минэкономики Латвии предлагает с 2025 года ввести в стране налог на сверхприбыль для банков.

Как заявил глава ведомства Виктор Валайнис в эфире латвийского телевидения, прибыль банков за январь-май 2024 года составила 250 млн евро, но в то же время объем выданных кредитов вырос не так сильно, как хотелось бы, поэтому необходимо найти способ значительно увеличить объем кредитования.

Валайнис отметил, что банки получили такую прибыль не благодаря агрессивной кредитной политике, а потому, что Европейский центральный банк повысил процентные ставки, чтобы сдержать резкий рост инфляции.

"Нам нужно, чтобы банки инвестировали эти деньги в экономику", - подчеркнул он, добавив, что наиболее эффективным способом стимулирования кредитования было бы введение налога на сверхприбыль банков.

"Нам нужно найти более эффективные стимулы (для кредитования экономики - ИФ). Это было бы своего рода соглашение с банками - мы взимаем с вас этот налог, вы можете его не платить, если начнете финансировать экономику", - сказал министр.

Валайнис считает, что налог на сверхприбыль может быть введен индивидуально для каждого банка, чтобы избежать "коллективной безответственности". Причем, если банк выполнит требования по увеличению кредитования, то сумма, уплаченная в виде налога на сверхприбыль, будет ему возвращена.

Налог на сверхдоходы банков с 2023 года действует в Литве. За прошлый год работающие в Литве банки уплатили более 250 млн евро по этому налогу. В этом году могут быть уплачены около 220 млн евро. Первоначально срок действия налога ограничивался 2023-2024 годами, но недавно он был продлен на 2025 год. В следующем году, по расчетам Банка Литвы, поступления по этому налогу могут составить 50-70 млн евро.

Введение аналогичного налога обсуждается также в Эстонии.