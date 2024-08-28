Латвия может освободить малые банки от предложенного налога на сверхприбыль

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Небольшие латвийские банки могут быть освобождены от уплаты налога на сверхприбыль, введение которого обсуждают власти Латвии, допустил министр экономики страны Виктор Валайнис. Об этом сообщает BNS.

Министр подчеркнул, что правительство не планирует этим налогом наказывать банки. Главная его цель - стимулирование кредитования, чтобы деньги возвращались в экономику.

Валайнис отметил, что банки должны активнее кредитовать бизнес, увеличив свой кредитный портфель хотя бы на 8-10% по сравнению с прошлым годом.

По словам министра, у небольших банков имеется достаточно много проектов для кредитования, и их кредитные портфели растут примерно на 8-10% в год. Поэтому крупные системные банки, чей кредитный портфель растет всего на 3% в год, также должны активизировать кредитование.

Если объем выданных кредитов будет увеличиться, налог на сверхприбыль платить не придется, так как деньги из прибыли банков вернутся в экономику, сказал министр.

Минэкономики Латвии ранее в августе предложило с 2025 года ввести в стране налог на сверхприбыль для банков. Свое предложение ведомство аргументирует тем, что банки активно увеличивают прибыль не благодаря агрессивной кредитной политике, а потому, что Европейский центральный банк повысил процентные ставки, чтобы сдержать резкий рост инфляции.

Минэкономики считает, что налог на сверхприбыль может вводиться индивидуально для каждого банка, причем если банк выполнит требования по увеличению кредитования, то сумма, уплаченная в виде налога на сверхприбыль, будет ему возвращена.

Налог на сверхдоходы банков с 2023 года действует в Литве. За прошлый год работающие в Литве банки уплатили более 250 млн евро по этому налогу. В этом году могут быть уплачены около 220 млн евро. Первоначально срок действия налога ограничивался 2023-2024 годами, но недавно он был продлен на 2025 год. В следующем году, по расчетам Банка Литвы, поступления по этому налогу могут составить 50-70 млн евро.

Тема введения аналогичного налога обсуждается также в Эстонии.