"Яндекс" может разместить до 15,61 млн акций для программы мотивации сотрудников

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Яндекса" решил дополнительно разместить до 15,61 млн акций по закрытой подписке, сообщила компания.

Размещение допэмиссии направлено на реализацию программы мотивации сотрудников. Выпущенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации ООО "ЕСОП СПВ".

Уставный капитал "Яндекса" составляет 151 781 518 рублей 80 копеек, он разделен на 379 453 795 обыкновенных акций стоимостью 40 копеек каждая. Таким образом, в результате допэмиссии УК может быть максимально увеличен на 4,11%.

Итоговое количество дополнительно выпускаемых акций будет рассчитано позднее.

При этом в ближайший год количество акций МКПАО "Яндекс", находящихся в обращении, не увеличится более чем на 2%.

Совет директоров "Яндекса" получил принимать решения об увеличении уставного капитала через размещение дополнительных акций, которые будут использованы для программы долгосрочной мотивации сотрудников компании, в конце июля.

Полномочия действуют в течение 4 лет.

Максимальный возможный объем выпуска акций под программу мотивации - не более 20% от размещенных обыкновенных акций "Яндекса". Акции планируется выпускать время от времени в течение 4 лет.

До начала процесса реструктуризации Yandex N.V. доход сотрудников складывался из оклада, премий и опционов. С 2019 года "Яндекс" расширял программу мотивации сотрудников до 20% капитала компании.

В начале 2022 года компания, после приостановки торгов на NASDAQ, начала выдавать сотрудникам дополнительные денежные выплаты в качестве опционов, находящихся в процессе вестинга, а затем приняла решение приостановить программу, заменив ее на повышение оклада и премий.

В начале 2024 года Forbes сообщал, что для сотрудников "Яндекса" будет предусмотрена возможность обменять опционы на ценные бумаги МКПАО 1:1. На эти цели будет выделено 5,4 млн акций класса А.

О готовящейся новой программе мотивации сотрудников МКПАО "Яндекс" стало известно в апреле. Тогда одна из "дочек" "Яндекса" - ООО "Яндекс.Технологии" - приобрела 14 166 665 акций или 3,73% капитала МКПАО. Представитель "Яндекса" тогда сказал "Интерфаксу", что сделка была совершена "для будущей мотивационной программы".