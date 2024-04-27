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"Дочка" "Яндекса" приобрела 3,73% МКПАО для программы мотивации сотрудников

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Яндекс.Технологии" приобрело 14 млн 166 тыс. 665 акций МКПАО "Яндекс", говорится в сущфакте МКПАО.

Это составляет 3,73% от капитала компании.

Представитель "Яндекса" пояснил "Интерфаксу", что сделка была совершена "для будущей мотивационной программы".

До начала процесса реструктуризации доход сотрудников складывался из оклада, премий и опционов. С 2019 года "Яндекс" расширял программу мотивации сотрудников до 20% капитала компании.

В начале 2022 года компания, после приостановки торгов на NASDAQ, начала выдавать сотрудникам дополнительные денежные выплаты в качестве опционов, находящихся в процессе вестинга, а затем приняла решение приостановить программу, заменив ее на повышение оклада и премий.

В начале 2024 года издание Forbes сообщало, что для сотрудников "Яндекса" будет предусмотрена возможность обменять опционы на ценные бумаги МКПАО 1:1. На эти цели будет выделено 5,4 млн акций класса А.

7 марта акционеры Yandex N.V. (нынешняя материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый".

Первый этап сделки предполагается закрыть до 30 апреля.

ООО "Яндекс.Технологии" Yandex Яндекс
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