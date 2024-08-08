Deutsche Telekom во II квартале увеличила чистую прибыль на треть

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Deutsche Telekom AG, крупнейшая телекоммуникационная компания Европы, во втором квартале 2024 года увеличила чистую прибыль и выручку благодаря сильным результатам во всех сегментах бизнеса.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 2,09 млрд евро против 1,54 млрд евро за аналогичный период 2023 года.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом арендных соглашений (EBITDA AL) увеличилась на 7,8%, до 10,82 млрд евро.

Выручка Deutsche Telekom выросла на 4,3%, до 28,39 млрд евро. В том числе в Германии этот показатель показал подъем на 3,6%, в США - на 4,4%.

Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предусматривал скорректированную EBITDA AL на уровне 10,77 млрд евро при выручке в 27,94 млрд евро.

Deutsche Telekom немного улучшила прогноз на 2024 год и теперь ожидает свободный денежный поток в размере 19 млрд евро против предыдущего прогноза в 18,9 млрд евро. Прогноз для EBITDA AL подтвержден на уровне около 42,9 млрд евро.

С начала 2024 года капитализация Deutsche Telekom увеличилась на 12,1%, до 118 млрд евро.