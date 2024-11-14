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Deutsche Telekom в III квартале увеличила чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Deutsche Telekom AG, крупнейшая телекоммуникационная компания Европы, в третьем квартале текущего года увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, при этом выручка немного превзошла ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 2,96 млрд евро против 1,92 млрд евро за аналогичный период 2023 года. Показатель этого года включает прибыль от финансовой деятельности в размере 1,29 млрд евро.

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат и с учетом арендных соглашений (EBITDA AL) увеличилась на 5,8%, до 11,1 млрд евро.

Выручка Deutsche Telekom выросла на 3,4%, до 28,5 млрд евро. В том числе в Германии этот показатель повысился на 2,5%, в США - на 3,7%.

Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предусматривал скорректированную EBITDA AL на уровне 11,05 млрд евро при выручке в 28,47 млрд евро.

Deutsche Telekom улучшила прогноз скорректированной EBITDA AL на 2024 год до 43 млрд евро с 42,9 млрд евро. Прогноз свободного денежного потока с учетом арендных соглашений и без учета дивидендов и инвестиций в частоты подтвержден на уровне 19 млрд евро.

Акции компании в ходе торгов в четверг дорожают на 4%.

Deutsche Telekom Германия
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