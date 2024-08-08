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Источник сообщил о планах Альфа-групп до конца года запустить собственный НПФ

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Альфа-групп до конца 2024 года планирует запустить негосударственный пенсионный фонд (НПФ), клиентам предложат варианты участия в программе долгосрочных сбережений. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, близкий к группе.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с начала 2024 года. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет на сумму не более 52 тыс. рублей в год при уплате взносов до 400 тыс. рублей. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). По данным Минфина, к 15 июля граждане заключили более 775 тыс. договоров ПДС на сумму свыше 36,5 млрд рублей.

ЦБ РФ в четверг сообщил, что зарегистрировал выпуск обыкновенных акций АО "НПФ Альфа". Само юрлицо в ЕГРЮЛ пока не внесено, его учредители и размер капитала не известны. В Альфа-банке не стали комментировать вопрос о том, является ли кредитная организация соучредителем нового НПФ.

Запуск программы долгосрочных сбережений активизировал интерес банков к рынку пенсионных накоплений. Так, собственный НПФ в августе зарегистрировал Совкомбанк (лицензию ЦБ он пока не получил), несколькими месяцами ранее свой фонд учредил "ТКС Холдинг".

Альфа-групп
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