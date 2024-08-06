Совкомбанк создал НПФ

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Совкомбанк создал собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Как следует из данных ЕГРЮЛ, НПФ Совкомбанк создан на днях, его уставный капитал - 150 млн рублей. Фонд принадлежит компании "Совкомбанк страхование". Гендиректором нового НПФ стала Марианна Павлова, ранее возглавлявшая АО "ПСК" (ранее - страховая группа "Уралсиб").

О том, что Совкомбанк находится в процессе создания собственного НПФ, "Интерфаксу" в июне говорил первый зампред правления и совладелец банка Сергей Хотимский. "К сожалению, купить сложно. Поэтому будем регистрировать, в процессе уже, занимаемся", - сказал тогда он.

По его словам, для начала полноценной работы фонда может потребоваться более года. Активная стадия, скорее всего, придется на вторую половину 2025 года, отметил Хотимский.

Предполагается, что НПФ станет участником программы долгосрочных сбережений.