Поиск

Совкомбанк создал НПФ

Совкомбанк создал НПФ
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Совкомбанк создал собственный негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Как следует из данных ЕГРЮЛ, НПФ Совкомбанк создан на днях, его уставный капитал - 150 млн рублей. Фонд принадлежит компании "Совкомбанк страхование". Гендиректором нового НПФ стала Марианна Павлова, ранее возглавлявшая АО "ПСК" (ранее - страховая группа "Уралсиб").

О том, что Совкомбанк находится в процессе создания собственного НПФ, "Интерфаксу" в июне говорил первый зампред правления и совладелец банка Сергей Хотимский. "К сожалению, купить сложно. Поэтому будем регистрировать, в процессе уже, занимаемся", - сказал тогда он.

По его словам, для начала полноценной работы фонда может потребоваться более года. Активная стадия, скорее всего, придется на вторую половину 2025 года, отметил Хотимский.

Предполагается, что НПФ станет участником программы долгосрочных сбережений.

Сергей Хотимский Совкомбанк НПФ Совкомбанк страхование Марианна Павлова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поступления налогов в бюджетную систему РФ в I полугодии выросли на 31%

Поступления налогов в бюджетную систему РФ в I полугодии выросли на 31%

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по ипотеке

Европейские рынки акций завершили торги резким снижением

При признании банка значимым на рынке платежных услуг будет учитываться доля операций в СБП

ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке

ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке

Банк России обновит указание по установке официальных курсов

Новак поручил нефтекомпаниям увеличить поставки бензина Аи-95 на биржу

Регуляторы изучат рост цен на ГСМ для аграриев в пяти регионах

Фондовые индексы США резко падают, Nasdaq теряет 4%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });