ТБанк собрался открыть филиалы за рубежом и обратится за разрешением в ЦБ

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Тбанк (ранее - Тинькофф банк) собирается открыть филиалы за рубежом.

Как следует из сообщения кредитной организации, соответствующие вопросы содержатся в повестке дня заседания совета директоров, запланированного на пятницу.

В частности, планируется рассмотреть вопросы о создании двух филиалов, а также вопрос "о предоставлении права подписания ходатайств о выдаче разрешений Банком России на создание филиалов на территории иностранного государства и иных документов".

Подробности банк не раскрыл. "Интерфакс" направил запрос в кредитную организацию.

Материнская компания ТБанка - TCS Group (после редомициляции в РФ - МКПАО "ТКС Холдинг") - ранее заявляла о планах международной экспансии.

Намерение масштабировать бизнес на международные рынки группа подтвердила в июле 2024 года, когда объявила об изменении наименования Тинькофф банка. Холдинг тогда отмечал, что новый бренд станет универсальным решением для этой цели (расширение работы за рубежом).

Для международной экспансии группа ранее рассматривала три рынка в Юго-Восточной Азии. Один из них она тогда раскрыла: планировала получить банковскую лицензию на Филиппинах. TCS Group до этого также думала о выходе на рынок Латинской Америки, рассчитывала начать там с предоставления услуг эквайринга.

Основным акционером "ТКС холдинга" является "Интеррос" Владимира Потанина.