Поиск

Совет директоров "ТКС Холдинга" утвердил дивидендную политику

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" утвердил дивидендную политику, свидетельствуют материалы компании.

"ТКС Холдинг" планировал представить новую дивидендную политику в конце 2024 года. Глава ТБанка Станислав Близнюк заявлял, что группа в новом документе сохранит основные принципы распределения прибыли.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию. Дивидендная политика TCS Group предусматривала распределение до 30% квартальной прибыли по МСФО.

TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 года (по итогам IV квартала 2020 года в размере $0,24 на одну акцию). Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в России иноагентом).

TCS Group Интеррос Станислав Близнюк ТКС Холдинг ТБанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

"Трансмашхолдинг" завершил процесс перевода акций в Россию

Турецкий ЦБ продал $500 млн для поддержки курса лиры

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз

Индекс МосБиржи обновил минимум с июля 2023 года

Индекс МосБиржи обновил минимум с июля 2023 года

Посещаемость кинотеатров с 2019 года упала на 40%

Посещаемость кинотеатров с 2019 года упала на 40%

Киргизский MBank приостановил переводы через банки РФ

Цена золота держится выше $2500 за унцию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });