Совет директоров "ТКС Холдинга" утвердил дивидендную политику

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" утвердил дивидендную политику, свидетельствуют материалы компании.

"ТКС Холдинг" планировал представить новую дивидендную политику в конце 2024 года. Глава ТБанка Станислав Близнюк заявлял, что группа в новом документе сохранит основные принципы распределения прибыли.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию. Дивидендная политика TCS Group предусматривала распределение до 30% квартальной прибыли по МСФО.

TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 года (по итогам IV квартала 2020 года в размере $0,24 на одну акцию). Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в России иноагентом).