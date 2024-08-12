"Технониколь" вложит 3,5 млрд рублей в новый завод и расширение старого в Хабаровском крае

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Корпорация "Технониколь" начала строительство третьего завода каменной ваты на территории Хабаровского края и реконструкцию действующего предприятия "Завод Техно", суммарные вложения в проекты составят 3,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

Завершение работ намечено на 2027 год.

Мощность нового завода "Технониколь" в Хабаровске составит 400 тысяч куб. м строительной тепло- и звукоизоляции из каменной ваты в год. Запуск предприятия в эксплуатацию планируется в конце 2026 года.

"Завод Техно" после обновления будет выпускать техническую изоляцию, а также начнет новое производство субстратов из каменной ваты для тепличных хозяйств - кубики и маты для выращивания растений гидропонным способом.

Кроме того, будет полностью автоматизирована линия судостроительной изоляции и повышена ее производительность.

"Расширение мощностей поможет нам удовлетворить растущие потребности строителей Дальнего Востока и увеличить экспорт в Китай и другие страны АТР, по нашим оценкам, до 20%. Кроме того, благодаря строительству завода и реконструкции одной из существующих площадок мы сможем улучшить качество материалов, а также начать выпуск новой продукции - прошивных матов из каменной ваты для технической изоляции", - сказал руководитель направления "Минеральная изоляция" "Технониколь" Василий Ткачев.

Компания уже приступила к предпроектному этапу нового производства. Арендован земельный участок, идет подготовка технического задания на реализацию проекта и тендер по выбору поставщика ключевого оборудования, а также предварительные работы на стройплощадке.

В настоящее время в Хабаровском крае каменную вату выпускают два предприятия "Технониколь" - "Завод Техно" и "Технониколь Дальний Восток". Они производят утеплитель для промышленного, гражданского и малоэтажного строительства, а также техническую изоляцию, материалы для огнезащиты и судостроения

Корпорация "Технониколь" работает с 1992 года, является крупным производителем и поставщиком кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. По данным компании, в ее составе сейчас 72 производственные площадки.