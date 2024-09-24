"Технониколь" приобрела завод по переработке пластика ГК EcoPartners

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация "Технониколь" приобрела промышленный комплекс группы EcoPartners в Твери, сообщила пресс-служба корпорации.

Сумма сделки не раскрывается.

Тверское предприятие включает три линии по переработке ПЭТ-бутылок в хлопья, две линии по рециклингу отходов ПЭТ в регранулят, а также линию по производству упаковочной ПЭТ-ленты.

В ближайшее время "Технониколь" планирует направить порядка 700 млн рублей в модернизацию производства. После выхода на плановые мощности ежегодно завод будет производить до 30 тысяч тонн ПЭТ-флекса и до 10 тысяч тонн гранулята из ПНД (сырье, изготовленное из полиэтилена низкого давления - ИФ).

Отмечается, что интеграция в структуру "Технониколь" начнется в сентябре 2024 года и закончится в 2025 году. За это время будут синхронизированы бизнес-процессы организаций во всех направлениях. Основной акцент в развитии предприятия будет сделан на повышение производительности.

Часть готовой продукции с завода в Твери пойдет на обеспечение сырьем собственного производства "Технониколь" по изготовлению ПЭТ-волокна, остальной объем - для предприятий по выпуску упаковки, в том числе пищевой.

"Завод в Твери стал для нас вторым предприятием по переработке ПЭТ-бутылок. В прошлом году мы приобрели аналогичное производство в Нижегородской области. Эти активы позволяют нам полностью закрыть производственный цикл по выпуску ПЭТ. Мы получаем ПЭТ-хлопья, из них на нашем производстве в Гусь-Хрустальном изготавливают ПЭТ-волокно, которое в свою очередь становится сырьевой базой для производства геотекстиля в Рязани", - прокомментировал руководитель направления "Нетканые материалы" "Технониколь" Андрей Бурыкин.

Для ГК EcoPartners сделка является стратегическим шагом.

"Наша визионерская миссия в сфере переработки пластиковых отходов выполнена, с 2005 года с нашим непосредственным участием сформировалась целая отрасль рециклинга, к ней привлечено внимание государства, населения и бизнеса. Мы рады, что начатое нами нужное дело продолжит успешная и мощная корпорация в лице "Технониколь". Накопленная годами экспертиза и репутация останутся с нами навсегда, и в рамках группы EcoPartners и входящей в нее компании "ЭкоТехнологии" мы сфокусируемся на развитии еще более сложных и инновационных технологий в устойчивом развитии на благо становления циклической экономики в России, продолжим расширение решений для бизнеса и трансформацию в ESG-агентство полного цикла", - отметил управляющий партнер ГК EcoPartners Константин Рзаев.

ГК EcoPartners занимается переработкой пластиковой упаковки, а также выпускает оборудование для сортировки и переработки отходов.

В группу входят TotalCycle, "РжевМаш" (производитель оборудования для сортировки и переработки отходов), компания "ЭкоТехнологии", а также сеть фандоматов для приема упаковки от населения.

Корпорация "Технониколь" работает с 1992 года, является крупным производителем и поставщиком кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.