Поиск

Gold Fields покупает канадского золотодобытчика Osisko Mining за $1,57 млрд

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Южноафриканская золотодобывающая компания Gold Fields покупает канадскую Osisko Mining за 2,16 млрд канадских долларов ($1,57 млрд).

Как говорится в пресс-релизе Gold Fields, в результате сделки она получит полный контроль над проектом разработки одного из крупнейших в Канаде месторождений золота Windfall. В настоящее время Gold Fields и Osisko Mining участвуют в этом проекте в равных долях.

Gold Fields заплатит 4,9 канадского доллара за акцию Osisko Mining, что на 67% выше стоимости бумаг на закрытие рынка в пятницу.

Советы директоров обеих компаний одобрили сделку, стороны рассчитывают закрыть ее в четвертом квартале текущего года.

Согласно оценкам Osisko Mining, объем добычи золота на месторождении Windfall будет составлять порядка 300 тысяч унций в год при совокупных денежных затратах (AISC) в $758 за унцию.

Gold Fields является одним из крупнейших мировых золотодобытчиков. Штаб-квартира компании расположена в ЮАР. В общей сложности Gold Fields имеет 9 действующих месторождений: в Австралии, Гане, Чили, Перу, Южной Африке, а также один проект в Канаде.

ЮАР Канада Gold Fields Osisko Mining Windfall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские нефтяники и ученые приоткрыли секреты древних льдов Гыдана. Обзор

Российские нефтяники и ученые приоткрыли секреты древних льдов Гыдана. Обзор

Заявка "Газпрома" по транзиту газа через Украину составила 39,6 млн куб. м

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Brent подорожала до $79,88 за баррель

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

Транзит через Украину остаётся на прежнем уровне, заявка "Газпрома" на воскресенье - 39,3 млн куб. м

Транзит газа через Украину растет, заявка "Газпрома" на субботу - 39,6 млн куб. м

Транзит газа через Украину растет, заявка "Газпрома" на субботу - 39,6 млн куб. м

Росстат сообщил о замедлении роста ВВП во II квартале до 4%

"Газпром" не исключил дальнейшего роста цен на газ в Европе

ТБанк собрался открыть филиалы за рубежом и обратится за разрешением в ЦБ

ТБанк собрался открыть филиалы за рубежом и обратится за разрешением в ЦБ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });