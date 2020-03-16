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Nordgold купит 19,9% компании Cardinal Resources с проектами в Гане

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Nordgold сообщил, что покупает 19,9% компании Cardinal Resources с проектами в Гане, сообщает золотодобытчик.

Речь идет о сделке примерно с 98 млн акций по цене 0,43798 австралийских доллара за штуку, то есть вся сумма сделки может составить 43 млн австралийских долларов (около $27 млн). В том числе около 81 млн акций (16,4% Cardinal) Nordgold выкупает у Gold Fields по 0,45775 австралийских доллара за штуку.

Предварительно Nordgold предлагает остальным акционерам Cardinal продать свои бумаги по 0,45775 австралийских доллара, то есть по цене сделки с Gold Fields, но официально оферту еще не выставила.

Предварительное предложение оценивает 100% Cardinal в 227 млн австралийских долларов (около $143 млн). Это представляет премию 83% к последней цене закрытия торгов бумагами Cardinal на Австралийской фондовой бирже.

Флагманский проект Cardinal - золотой проект Namdini в Гане. В прошлом году компания завершила его feasibility study.

Nordgold - бывшее золотодобывающее подразделение ресурсного дивизиона ПАО "Северсталь", выделение которого произошло в 2012 году. В состав Nordgold входят действующие активы в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки. Основным бенефициаром Nordgold с долей 99,9% является семья Алексея Мордашова.

Nordgold Северсталь Гана Австралия Cardinal Resources Алексей Мордашов

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