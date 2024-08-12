ЦБ Китая проведет стресс-тесты для оценки влияния колебаний ставок для портфелей бондов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Народный банк Китая намерен провести стресс-тесты в банковском секторе, чтобы оценить риски, связанные с вложениями фининститутов в облигации.

В квартальном отчете НБК говорится, что целью проведения стресс-тестов является предотвращение рисков, которые могут возникнуть в результате потенциальных колебаний процентных ставок и стать причиной финансовых потерь инвесторов.

По мнению экспертов Goldman Sachs, китайский ЦБ опасается потенциальной переоценки портфелей бондов финкомпаний, которая может спровоцировать крах банков в стиле американского Silicon Valley Bank (SVB). В марте 2023 года SVB столкнулся с серьезными проблемами, когда процентные ставки выросли, и его крупный портфель US Treasuries и гособлигаций упал в стоимости одновременно с оттоком средств с депозитов в банке. В результате SVB был ликвидирован.

Представители Пекина часто упоминали ситуацию с SVB, обсуждая потенциальные последствия изменений процентных ставок, пишет газета The Wall Street Journal.

На прошлой неделе стало известно, что китайские регуляторы начали расследование в отношении четырех коммерческих банков на предмет возможного манипулирования ценами на рынке облигаций.

В последние несколько месяцев НБК неоднократно предупреждал о рисках, возникающих в результате ралли на рынке китайских облигаций, которое привело к снижению доходностей долгосрочных бумаг до минимумов за несколько десятилетий. Эти предупреждения, однако, не слишком повлияли на инвесторов, которые по-прежнему надеются, что сигналы ослабления экономики КНР заставят НБК продолжить снижение ставок, отмечает WSJ.

В квартальном отчете НБК также говорится, что ЦБ намерен придерживаться анонсированного ранее плана заимствований и планирует возобновить торги казначейскими облигациями.

Последнее, по мнению экспертов Citi, может считаться интервенцией на рынке облигаций, но, вероятно, будет иметь лишь краткосрочный эффект, поскольку доходности в конечном итоге определяются экономической ситуацией.

"Теоретически было бы лучше принять меры для изменения ожиданий рынка в отношении темпов роста экономики и инфляции, чтобы повлиять на кривую доходностей бондов", - отмечают в Citi.