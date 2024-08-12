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Scotiabank купит 14,9% акций KeyCorp за $2,8 млрд

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Канадский The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) купит 14,9% акций американского регионального банка KeyCorp за $2,8 млрд. Как говорится в пресс-релизе KeyCorp, Scotiabank заплатит $17,17 за его акцию.

"Scotiabank обратился к нам, предоставив уникальную возможность привлечь капитал на очень выгодных условиях", - заявил глава KeyCorp Крис Горман,.

По его слвоам, что инвестиции Scotiabank дают KeyCorp больше возможностей для роста, позволяя ему увеличить вложение средств в свою сеть, а также усиливают его "стратегическую гибкость".

Сделка приведет к увеличению показателя достаточности капитала первого уровня (CET1) KeyCorp на 195 базисных пунктов - до 12,4%, а также к повышению балансовой стоимости активов более чем на 10%.

Банки также намерены изучить возможности коммерческого партнерства в будущем.

Они рассчитывают закрыть сделку в первом квартале 2025 года.

Акции KeyCorp подорожали на 12,2% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала 2024 года их стоимость выросла на 1,5%.

KeyCorp Scotiabank Крис Горман Канада США
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