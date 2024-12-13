Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

ФРС раньше ожиданий одобрила покупку канадским Scotiabank акций KeyCorp на $2 млрд

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США одобрила покупку 10% акций американского регионального банка KeyCorp канадским The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) за $2 млрд, передает MarketWatch.

KeyCorp ожидал одобрения в первом квартале 2025 года.

Всего Scotiabank покупает 14,9% американского банка. О сделке стало известно в августе, тогда же KeyCorp получил $821 млн за 4,9% акций. Для продажи оставшейся части пакета требовалось согласие регулятора.

При этом в течение пяти лет Scotiabank не сможет нарастить долю выше 19,9%.

ФРС США KeyCorp Scotiabank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в III квартале на 3,1%

Т-Банк предупредил о приостановке приема карт Visa и MasterCard некоторыми терминалами с 1 января

Т-Банк предупредил о приостановке приема карт Visa и MasterCard некоторыми терминалами с 1 января

Право компаний на заочные ГОСА продлят только до 28 февраля 2025 года

"Норникель" запланировал на 2025 год инвестиции в размере 215 млрд рублей

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Запрет компаниям РФ продавать нефть по price cap продлен до июля 2025 года

Глава Россельхознадзора призвал перекрыть все лазейки для фальсификата

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5553 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });