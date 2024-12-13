ФРС раньше ожиданий одобрила покупку канадским Scotiabank акций KeyCorp на $2 млрд

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США одобрила покупку 10% акций американского регионального банка KeyCorp канадским The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) за $2 млрд, передает MarketWatch.

KeyCorp ожидал одобрения в первом квартале 2025 года.

Всего Scotiabank покупает 14,9% американского банка. О сделке стало известно в августе, тогда же KeyCorp получил $821 млн за 4,9% акций. Для продажи оставшейся части пакета требовалось согласие регулятора.

При этом в течение пяти лет Scotiabank не сможет нарастить долю выше 19,9%.