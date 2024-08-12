Процедура банкротства ЗК "Настюша" продлена до февраля 2025 года

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 9 августа продлил процедуру банкротства ООО "Зерновая компания "Настюша" до 21 февраля 2025 года, следует из картотеки суда.

"Настюша" была признана банкротом 21 февраля 2018 года, в отношении нее открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Антон Никеев.

Арбитражный суд Москвы в начале июня 2018 года признал несостоятельным (банкротом) экс-гендиректора "Настюши" Игоря Пинкевича.

19 декабря 2018 года суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего "Настюши" о привлечении Пинкевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Суд тогда приостановил рассмотрение вопроса о размере субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Крупнейшими кредиторами бизнесмена являются Россельхозбанк (4,81 млрд рублей) и ООО "ЗК "Настюша" (2,29 млрд рублей).

Пинкевичу - экс-гендиректору и совладельцу ЗК "Настюша" - принадлежит 35,5% в капитале ЗК "Настюша". Такая же доля находилась во владении Людмилы Пинкевич (жена Пинкевича, ранее занимала должность замгендиректора компании - ИФ), еще 29,9% - у ЗАО "Юниторг".

Арбитражный суд Москвы по итогам процедуры банкротства включил в реестр кредиторов Игоря Пинкевича задолженность в размере 16,3 млрд рублей.

В определении суда о завершении процедуры говорилось, что "конкурсная масса не сформирована", выплаты не производились.

Суд 2 февраля 2023 года по ходатайству финансового управляющего бизнесмена завершил процедуру банкротства Пинкевича, было вынесено "определение о завершении реализации имущества гражданина и неприменении правила об освобождении гражданина от исполнения обязательств".

В материалах дела со ссылкой на финуправляющего Марию Ознобихину указывалось, что "причиной несостоятельности Пинкевича стало заключение договоров поручительства за ООО "Зерновая компания "Настюша" по договорам займа, заключенным с АО "Московский комбинат хлебобулочных изделий", а также с ПАО "Промсвязьбанк".

Арбитражный суд Москвы 12 ноября 2018 года признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве дочери Пинкевича - Анастасии. Суд ввел в отношении нее процедуру реструктуризации долгов гражданина и включил в ее реестр кредиторов долг перед компанией в размере 18,8 млн рублей. 5 июля 2019 года суд признал ее банкротом.

19 декабря 2018 года суд решил взыскать с Анастасии Пинкевич около 180 млн рублей в конкурсную массу компании.

Суд тогда по заявлению конкурсного управляющего "Настюши" Никеева признал недействительными сделками действия "Настюши" по выплате Людмиле Пинкевич заработной платы в размере 179,9 млн рублей "как суммы, выплаченной сверх положенной к выплате".

В связи с тем, что Людмила Пинкевич умерла в апреле 2018 года, данная сумма подлежит взысканию с ее единственного наследника – Анастасии Пинкевич.

Арбитражный суд Москвы в конце сентября 2020 года по заявлению конкурсного управляющего ЗК "Настюша" привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам должника еще одного экс-гендиректора компании Ярослава Вараву. Суд тогда приостановил рассмотрение вопроса об установлении размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

В июне 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве бывшего главы Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Московского округа 30 июля подтвердил законность этого решения. Верховный суд РФ 26 октября 2020 года отказал Ананьеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года по заявлению "Настюши" признал Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

Размер заявленных требований к Ананьеву составляет, по данным картотеки суда, 283,3 млрд рублей. При этом 5,1 млрд рублей из суммы долга уже включены в реестр кредиторов.

Арбитражный суд Москвы 23 ноября 2023 года признал обоснованным заявление ПСБ о банкротстве Алексея Ананьева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. 28 мая 2024 года суд признал его несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении должника процедуру реализации имущества.

Выступая тогда на заседании, финансовый управляющий сообщил, что в реестр кредиторов должника на тот момент включены требования четырех кредиторов на сумму 204,4 млрд рублей. Кредиторы - ПСБ, банк "Траст", ВТБ (MOEX: VTBR) и налоговый орган.

По его словам, размер активов Алексея Ананьева намного меньше задолженности.

ЗК "Настюша" входит в одноименную группу вместе с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются признанные банкротами "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов".

Крупнейшими кредиторами являются АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (44,7%), ООО "ААА Консортиум" (26,1%) и Россельхозбанк (16,56%). Балансовая стоимость имущества ЗК "Настюша", согласно отчету конкурсного управляющего, на 31 декабря 2016 года составляла 24,6 млрд рублей, но его инвентаризация не проводилась.