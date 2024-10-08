Поиск

Суд признал обоснованными требования Дмитрия Ананьева к жене Людмиле на 8,6 млрд рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в начале октября признал обоснованными два требования бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева в лице его финансового управляющего Евгения Веснина к жене Людмиле Ананьевой на общую сумму 8,6 млрд рублей.

Как сказано на сайте суда, суд 3 октября без проведения заседаний включил в реестр кредиторов Ананьевой поданные в конце августа требования в размере 7,8 млрд рублей и 811,5 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы 1 июля признал обоснованным заявление Дмитрия Ананьева в лице его финансового управляющего о банкротстве Людмилы Ананьевой. Суд тогда ввел в отношении Ананьевой процедуру реструктуризации долгов и включил в ее реестр кредиторов требование заявителя в размере 914,2 млн рублей, но отказал во взыскании с нее 6 тыс. рублей госпошлины.

Финансовым управляющим была утверждена Мария Шабалина.

Девятый арбитражный апелляционный суд 5 сентября оставил вердикт в силе.

ЭкономикаСуд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ АнаньеваСуд прекратил дело о банкротстве жены бывшего главы ПСБ АнаньеваЧитать подробнее

Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд первой инстанции назначил на 13 января 2025 года.

Ранее Ананьева просила прекратить производство по делу о банкротстве в связи с тем, что она является гражданкой республики Кипр, где проживает более 5 лет, и поскольку должник не является гражданином России, дело о его банкротстве не может быть рассмотрено Арбитражным судом Москвы.

Однако российский суд пришел к выводу, что "факт наличия центра жизненных интересов должника в Российской Федерации подтверждается" наличием жилплощади в Москве, регистрацией в качестве налогоплательщика, а также наличием ИНН.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Дмитрия Ананьева в июне 2020 года. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года признал Дмитрия Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

Суд 29 июня 2022 года частично удовлетворил иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также с ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей. Апелляция 24 октября и кассация 21 апреля 2023 года оставили решение в силе. Верховный суд РФ 19 марта 2024 года повторно отказал в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций о взыскании с бывших топ-менеджеров ПСБ 91,2 млрд рублей убытков.

Арбитражный суд Москвы 23 ноября 2023 года признал обоснованным заявление ПСБ о банкротстве Алексея Ананьева и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим был утвержден Игорь Минаев.

28 мая 2024 года суд по заявлению ПСБ признал Алексея Ананьева несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении должника процедуру реализации имущества.

Выступая тогда на заседании, финансовый управляющий сообщил, что в реестр кредиторов должника на тот момент включены требования четырех кредиторов на сумму 204,4 млрд рублей. Кредиторы - ПСБ, банк "Траст", ВТБ и налоговый орган.

По его словам, размер активов Алексея Ананьева намного меньше задолженности.

Дмитрий и Алексей Ананьевы были заочно арестованы в сентябре 2019 года и объявлены в международный розыск.

ПСБ ранее контролировали братья Ананьевы. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества, на его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ находится под блокирующими санкциями США.

Арбитражный суд Москвы Кипр Настюша Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев Людмила Ананьева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Приложения "Лаборатории Касперского" для Android стали недоступны в Google Play

Банк России увидел риски концентрации на рынке юаневых облигаций

Банк России увидел риски концентрации на рынке юаневых облигаций

Великобритания ввела санкции против войск РХБЗ РФ

Депутат Хубезов покинет Госдуму и возглавит Минздрав Республики Алтай

Депутат Хубезов покинет Госдуму и возглавит Минздрав Республики Алтай

Экс-следователь Тамбиев осужден на 16 лет по делу о рекордной взятке в биткоинах

Средняя пенсия по старости к концу 2025 года составит 24 059 рублей

Автодилер "Рольф" планирует проведение IPO в 2025-2026 годах

Автодилер "Рольф" планирует проведение IPO в 2025-2026 годах

Из окрестностей горящего нефтетерминала в Феодосии отселили 1047 человек

В Якутии ограничили работу шахты "Колмара" после обрушении породы

К строительству ВСМ Москва-Петербург хотят привлечь грузоотправителей

К строительству ВСМ Москва-Петербург хотят привлечь грузоотправителей
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });