Brent подешевела до $81,82 за баррель после резкого подорожания накануне

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром во вторник после резкого подъема днем ранее, вызванного ожиданиями удара Ирана по Израилю.

К 8:07 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,58%), до $81,82 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $2,64 (3,3%), до $82,30 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,39 (0,49%), до $79,67 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $3,22 (4,2%), до $80,06 за баррель.

Накануне Brent обновила максимум с 25 июля, WTI - с 19 июля на опасениях атаки Ирана по территории Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Израильские военные приведены в наиболее высокую степень готовности в связи с угрозами со стороны Ирана и движения "Хезболла", заявил в понедельник представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. 12 августа Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщил, что иранские войска в данный момент проявляют такую же активность, как перед атакой на Израиль в апреле.

Fox News со ссылкой на источники сообщил, что атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток.

"Эта и следующая недели будут играть ключевую роль в понимании того, удастся ли избежать дальнейшей эскалации, или же премия с учетом геополитического риска существенно затронет цены на нефть", - отметил глава отдела анализа мировых рынков в Rystad Energy Клаудио Галимберти.