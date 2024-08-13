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"Агроком Холдинг" Саввиди заинтересовался покупкой у "Газпрома" Imperial Park Hotel & SPA

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Один претендент заявился для участия в аукционе по продаже принадлежащего "Газпрому" пятизвездочного гостиничного комплекса "Империал Парк Отель & СПА" в Новой Москве.

Как сообщается в протоколе ЭТП ГПБ, заявку подало ООО "Агроком Холдинг" (по данным ЕГРЮЛ, основной владелец - Киряки Саввиди).

"По результатам подведения итогов было принято решение: признать процедуру несостоявшейся (подана единственная заявка на участие)", - отмечается в протоколе.

Как показывает практика публичных торгов, с единственным претендентом по итогам переговоров может быть заключен договор купли-продажи. Далее на пути к завершению сделки еще несколько важных этапов - заключение договора, оплата, перерегистрация собственности.

Начальная цена лота была определена в 6 млрд рублей с НДС.

В отеле 139 номеров, "интерьер комнат выдержан в стиле дворцового убранства XVIII века", сообщается в справке о лоте. На территории отеля расположены три ресторана, собственная пивоварня; караоке арт-клуб, бизнес-центр, SPA-клуб с 25-метровым бассейном, бани, салон красоты, солярий, тренажерный зал, боулинг, тир. Объект располагается на участке 33 га.

Как сообщалось в мае, в этом году "с учетом завершения переезда компаний группы "Газпром" в Санкт-Петербург" газовый концерн выставил на продажу несколько объектов недвижимости в Москве и Подмосковье.

Поэтапный переезд группы "Газпром" в Петербург начался более десяти лет назад с "Газпром нефти", которая не только зарегистрировалась там, но и перевела головной офис. Затем началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний группы. Сейчас головной офис ПАО зарегистрирован в "Лахта Центре" на берегу Финского залива.

Агроком Газпром Петербург Подмосковье Новая Москва Киряки Саввиди Imperial Park Hotel & SPA
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