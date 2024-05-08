"Газпром" продает офисные здания и СПА-комплекс в Москве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" с учетом завершения переезда компаний Группы "Газпром" в Петербург сообщил о планах продать недвижимость в Москве.

К продаже запланированы следующие объекты: офисные здания на улице Строителей, дом 8, к. 1 и на ул. Новочеремушкинская, д. 65; нежилые помещения первого этажа в жилом доме на улице Новочеремушкинская, д. 71/32; нежилые помещения офисного назначения на 1, 2, 4 этажах в здании БЦ "Даниловский дом" на Новоданиловской набережной, 4А; производственно-техническая база на ул. Обручева, вл. 27, корп. 2-5; имущественный комплекс автостоянки на 96 машино-мест на улице Каховка, д. 30; санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское, деревня Рогозинино.

После переезда головной компании в Петербург в знаменитую башню на улице Наметкина, дом 16 (ранее головной офис "Газпрома", называемый "свечкой"), въехала часть подразделений ООО "Газпром трансгаз Москва".

Переезд "Газпрома" в Петербург начался в 2011 году с переезда на Неву головного офиса "Газпром нефти" и перерегистрации этой компании. Затем началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний группы.

Летом 2021 года годовому собранию акционеров ПАО "Газпром" предложили в уставе закрепить смену прописки головной компании с Москвы на Петербург. В августе того же года налоговики зарегистрировали новую редакцию устава ПАО "Газпром" с местом нахождения в Петербурге. Штаб-квартира ПАО зарегистрирована в башне "Лахта-Центр", построенной в 2018 году.