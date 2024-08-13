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СД "Ростелекома" рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 6,06 руб./акция

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Ростелеком" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2023 год в размере 6,06 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Уставный капитал "Ростелекома" состоит из 3 282 997 929 обыкновенных и 209 565 147 привилегированных акций.

Исходя из этого, в случае утверждения акционерами решения о выплате дивидендов общий размер выплат может составить 21,16 млрд рублей.

На получение дивидендов будут иметь право акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 27 сентября 2024 года .

Годовое собрание акционеров "Ростелекома" назначено на 16 сентября, оно пройдет в заочной форме. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 23 августа 2024 года, они имеют право проголосовать до 15 сентября 2024 года (включительно).

По итогам 2022 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 5,4465 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции на общую сумму 19 млрд рублей.

Дивидендная политика "Ростелекома" на 2021-2023 годы предусматривает, что компания должна платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предполагается ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

В настоящее время компания разрабатывает новую стратегию развития, включая дивидендную политику.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.

Уставный капитал "Ростелекома" составляет 8,73 млн рублей, он разделен на 3 млрд 282 млн 997 тыс. 929 обыкновенных и 209 млн 565 тыс. 147 привилегированных акций номиналом 0,0025 рубля.

Ростелеком
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