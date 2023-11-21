Акционеры "Ростелекома" утвердили дивиденды за 2022 г. в 5,4465 руб. на акцию

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Ростелеком" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 5,4465 рубля на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании.

Суммарно на выплату дивидендов будет направлено 19 млрд рублей. Чистая прибыль компании по МСФО в 2022 году составила 35,2 млрд рублей. Таким образом, на дивиденды будет направлено 53,98% прибыли. По итогам 2021 года "Ростелеком" направил на дивиденды 15,9 млрд рублей, или 50% чистой прибыли по МСФО.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год, будет составлен по состоянию на 1 декабря 2023 года. Выплата дивидендов номинальным держателям и являющимся профучастниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим должна быть произведена до 15 декабря, другим акционерам - до 15 января 2024 года.

Акционеры также утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2022 финансовый год, избрали совет директоров и ревизионную комиссию, выбрали аудитора, а также приняли решения по другим вопросам повестки дня, говорится в сообщении.

Изначально годовое собрание акционеров было назначено на 30 июня, но оно было отменено.

Согласно дивидендной политике на 2021-2023 годы "Ростелеком" обязался платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

Срок действующей дивидендной политики истекает в 2023 году. При этом компания приступила к разработке обновленной стратегии, в составе которой будет и новая дивполитика, говорил в марте президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. Представить документ планируется в 2024 году.

В соответствии с распоряжением правительства акционерным обществам с государственным участием следует направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.