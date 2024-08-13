Индексы экономических ожиданий в ФРГ и еврозоне упали до многомесячных минимумов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в августе упал до 19,2 пункта с 41,8 пункта месяцем ранее.

Индекс опустился до минимума за семь месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали более умеренное снижение, до 38 пунктов, сообщает Trading Economics.

Тем временем индикатор отношения к текущей ситуации в Германии в августе снизился до минус 77,3 пункта с минус 68,9 пункта в прошлом месяце, достигнув самой низкой отметки с апреля.

В еврозоне индекс экономических ожиданий рухнул до 17,9 пункта с 43,7 пункта в июле, это худшее значение с ноября прошлого года. Аналитики ожидали снижения до 35,4 пункта.