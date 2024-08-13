WalletHub оценила расходы на Олимпиаду в Париже в $8,2 млрд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Расходы на проведение летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году составили около $8,2 млрд, подсчитали аналитики компании WalletHub.

Эти оценки учитывают траты на реконструкцию стадионов, церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также операционные расходы, в том числе на обеспечение питания и оплату труда.

Около $3,2 млрд из общей суммы было потрачено на подготовку инфраструктуры для Игр, свидетельствует анализ WalletHub. Расходы на обновление автомобильных и железных дорог, аэропортов и отелей, обычно не считаются спортивными и не включаются в бюджеты Олимпийских игр.

Проведение Олимпийских игр обычно приводит к увеличению потока туристов в принимающий город, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. По данным WalletHub, примерно 2,5 млн билетов на спортивные мероприятия в рамках Олимпиады было продано иностранным гражданам.

Траты туристов, посещавших Олимпийские игры в Париже, прогнозировались на уровне $2,8 млрд.

Исходя из оценок WalletHub, мероприятие заняло шестое место по объему расходов среди всех Олимпиад, как летних, так и зимних, отмечает MarketWatch.

В последний раз до этого Олимпиада в Париже проводилась в 1924 году.

Наиболее дорогими стали зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, которые, по данным Oxford University, стоили около $22 млрд. Второе место занимает летняя Олимпиада в Токио, изначально запланированная на 2020 год, но отложенная на год из-за пандемии COVID-19.