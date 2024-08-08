МВД Франции констатирует рост преступности в Парижском регионе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Количество преступлений в Париже и его окрестностях увеличилось за последнюю неделю, сообщают в четверг французские СМИ со ссылкой на МВД Франции.

Согласно этим данным, количество краж с применением насилия выросло на 17% по сравнению с предыдущей неделей, краж без применения силы - на 6%, краж в общественном транспорте - на 8%. Число случаев нападения выросло на 10%.

Между тем, отмечается, что количество краж, связанных с автомобилями, снизилось на 13%.

Французские власти обращают пристальное внимание теме борьбы с преступностью во время проходящей в Париже летней Олимпиады.

В конце прошлой недели глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что с начала Олимпийских игр в Париже задержали 200 человек.

В регионе Иль-де-Франс в районе олимпийских объектов размещено 35 тыс. полицейских и жандармов, 18 тыс. военных и несколько тысяч сотрудников частных охранных предприятий.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.