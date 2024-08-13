РСХБ в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) в I полугодии 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО до 26,03 млрд рублей, что в 1,7 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (15,3 млрд руб.), следует из отчетности банка.

Чистая прибыль банка во II кв. составила 12,6 млрд руб., что на 6% меньше по сравнению с I кв. 2024 года (13,4 млрд руб.).

Чистые процентные доходы банка во II кв. изменились незначительно кв/кв. и составили 31,1 млрд руб., в январе-июне выросли на 12% до 62,2 млрд руб. против 55,5 млрд руб. в I полугодии 2023 года. Чистая процентная маржа группы составила 2,6%.

Чистый комиссионный доход во II кв. почти не изменился по сравнению с I кв. 2024 года и составил 4,9 млрд руб. Показатель за I полугодие снизился почти на 4%, составив 9,7 млрд руб. против 10,1 млрд руб. за аналогичный период 2023 года.

Расходы по кредитным убыткам во II кв. снизились в 4 раза кв/кв до 608 млн руб., за первое полугодие сократились более чем в 6 раз, до 3 млрд руб. против 18,3 млрд руб. в I полугодии прошлого года.

Административные и прочие операционные расходы во II кв. выросли на 8% кв/кв до 20,4 млрд руб.; за полугодие увеличились на 9,5%, до 39,2 млрд руб. против 35,8 млрд руб. в I полугодии 2023 года.

Кредитный портфель РСХБ до вычета резервов в январе-июне вырос на 3,6% и составил 3,8 трлн руб. по сравнению с 3,67 трлн руб. на конец 2023 года. Портфель кредитов юридических лиц с начала года увеличился на 3,9% до 3,2 трлн руб. Кредитный портфель в сегменте агропромышленного комплекса (АПК) вырос на 7,4% до 2,3 трлн руб., сообщил первый зампред правления РСХБ Кирилл Лёвин в ходе телефонной конференции. Объем выданных кредитов АПК увеличился на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил чуть более 1 трлн руб. Объем кредитов, предоставленных на финансирование сезонных работ, увеличился на 14,2% до 471,2 млрд руб.

Розничный кредитный портфель увеличился на 1,4% до 575,5 млрд руб., большую его часть составила ипотека, она выросла на 6,2% до 446,4 млрд руб. Потребительские кредиты снизились на 12,4% до 129,1 млрд руб.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов РСХБ за январь-июнь выросли на 9,1% до 4 трлн руб. Средства юридических лиц (включая государственные органы власти) увеличились на 12% до 1,93 трлн руб. Средства клиентов - физлиц выросли с начала года на 6,5% до 2,05 трлн руб.

Активы РСХБ в январе-июне увеличились на 4,4% и составили 4,95 трлн руб. против 4,75 трлн руб. на 31 декабря 2023 года.

Размер собственного капитала группы по МСФО на 30 июня 2024 года составил 306,7 млрд руб., увеличившись с начала текущего года на 3%. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 июля 2024 года составил 14,4%.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу. По итогам второго квартала 2024 года банк занимает 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".