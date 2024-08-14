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Нефть Brent подорожала до $81,14 за баррель

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в среду после двухпроцентного падения по итогам предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов нефти в США. По оценкам API, на прошлой неделе резервы сократились на 5,205 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах будут опубликованы в среду в 17:30 по московскому времени.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $81,14 за баррель, что на $0,45 (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $1,61 (2%), до $80,69 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,5 (0,64%), до $78,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,71 (2,1%), до $78,35 за баррель.

ЭкономикаОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году на 135 тыс. б/сЧитать подробнее

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее оно ожидало повышения на 974 тыс. б/с.

Такой прогноз МЭА означает существенное замедление темпов увеличения спроса по сравнению с предыдущим годом, когда они превысили 2 млн б/с. Это в значительной мере связано с ожиданиями ослабления роста потребления нефти в Китае.

Днем ранее ОПЕК немного понизила прогнозы роста спроса на сырье в 2024-2025 годах, отметив спад в экономике КНР.

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