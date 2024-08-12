ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году на 135 тыс. б/с

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Потребление нефти в мире в 2024 году вырастет на 2,11 млн баррелей в сутки - до 104,32 млн б/с, а не на 2,25 млн б/с, как предполагалось месяц назад, пишет ОПЕК в своем ежемесячном отчете.

Таким образом, прогноз роста спроса на нефть снижен на 135 тыс. б/с. Корректировка прогноза "отражает актуальные данные, полученные за I кв. и некоторые случаи II кв. 2024 года, а также снижение ожиданий по росту спроса в Китае", говорится в отчете. "Ожидается, что спрос на нефть в странах ОЭСР вырастет на 0,2 млн б/с, а в остальных странах - на 1,9 млн б/с", - отметили в ОПЕК.

Аналитики понизили оценку потребления по всем четырем кварталам текущего года: в I квартале на 350 тыс. б/с - до 103,15 млн б/с, во II кв. - на 90 тыс. б/с, до 103,7 млн б/с, в III кв. - на 50 тыс. б/с, до 104,85 млн б/с, в IV кв. - на 50 тыс. б/с, до 105,57 млн б/с.

Прогноз роста потребления в 2025 году снижен на 60 тыс. б/с, и теперь ОПЕК ожидает, что в 2025 году спрос на нефть вырастет на 1,78 млн б/с, а не на 1,85 млн б/с, как предполагалось ранее и составит 106,11 млн б/с.

Предварительные данные за июнь показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились в месячном исчислении на 14,1 млн баррелей - до 2,831 млрд барр. Это на 38,4 млн баррелей больше, чем в июне 2023 года, но на 66,8 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 116,1 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+).

В частности, запасы нефти снизились на 17,3 млн баррелей - до 1,365 млрд барр., нефтепродуктов - выросли на 3,1 млн баррелей, до 1,467 млрд барр.