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Российский газ подается для транзита через Украину в объеме 42,1 млн куб. м

Российский газ подается для транзита через Украину в объеме 42,1 млн куб. м
Фото: РИА Новости

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Транзит российского газа через Украину продолжается практически на том же уровне. В выходные и близкие к ним дни всегда наблюдается некоторое снижение показателей относительно максимума рабочих дней.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,1 млн куб. м на 19 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Заявка на предыдущий день была 42 млн куб. м.

Этот маршрут остается единственным путем поставки российского газа через Украину в Европу.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка" (Ростовская область), так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

В Суджанском районе Курской области на границе с Украиной идут боевые действия.

На фоне обострения ситуации в регионе выросла цена газа в Европе. Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $444 за тысячу кубометров.

Физический поток на выходе из Украины в ЕС до настоящего момента остается непрерывным, свидетельствуют почасовые данные европейской информационной платформы ENTSOG.

Газпром Суджа Украина
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