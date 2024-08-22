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Российский газ подается через Украину на максимальном уровне - 42,4 млн куб. м

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Транзит российского газа через Украину остается на технически максимально возможном уровне. Газотранспортный маршрут проходит через Суджанский район Курской области на границе, где идут боевые действия.

""Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 22 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Заявка на предыдущий день была такой же.

Этот маршрут остается единственным путем поставки российского газа через Украину в Европу.

На фоне обострения ситуации в регионе выросла цена газа в Европе. Контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $418 за тысячу кубометров.

Физический поток на выходе из Украины в ЕС до настоящего момента остается непрерывным, свидетельствуют почасовые данные европейской информационной платформы ENTSOG.

Газпром TTF Сергей Куприянов Сохрановка Суджа Украина Европа
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