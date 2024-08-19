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В Goldman Sachs допустили замедление роста экономики США и ослабление доллара

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. считают завышенными ожидания роста показателей выручки американских компаний на следующий год, отмечая, что экономика США, вероятно, будет замедлять рост, а доллар США ослабляться.

По прогнозу группы аналитиков, которую возглавляет Дэвид Костин, выручка компаний индекса S&P 500 вырастет на 4% в 2025 году после повышения на 6% в текущем году. Эксперты отмечают, что в основном компании индекса, не учитывая представителей энергетического сектора, больше чувствительны к изменениям в экономике США, чем к зарубежным факторам.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg Intelligence (BI), предполагает повышение выручки компаний S&P 500 на 5,8% в следующем году.

Средний прогноз экспертов "выглядит слишком оптимистичным", отмечает Костин.

Темпы роста прибыли компаний индекса во втором квартале могут стать максимальными с 2021 года, отмечает BI. В то же время, доля компаний, выручка которых в минувшем квартале превзошла прогнозы рынка, является минимальной с 2019 года, что ставит под сомнение устойчивость рентабельности бизнеса.

Костин ожидает, что маржа прибыли компаний увеличится в следующем году. При том, что бизнесу придется замедлить темпы повышения цен на свою продукцию и услуги, их расходы также будут снижаться, в том числе, на зарплаты.

Тем не менее, рост рентабельности компаний вряд ли будет столь значительным, как ожидают аналитики.

Goldman Sachs США Дэвид Костин S&P 500
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