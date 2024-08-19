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Опрос BofA показал ожидание инвесторами "мягкой посадки" экономики США

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство инвесторов ожидает "мягкой посадки" экономики США, однако опасения, что ведущие мировые ЦБ запаздывают со смягчением денежно-кредитной политики, растут, показал опрос, проведенный Bank of America Corp. (BofA). Об этом пишет Financial Times.

Три из четырех респондентов BofA ожидает, что Федеральной резервной системе удастся добиться снижения темпов инфляции в США до целевого уровня, не спровоцировав рецессии в американской экономике. Это рекордная доля инвесторов, ожидающих "мягкой посадки", в опросах BofA.

"Главным фактором, вызывающим опасения у инвесторов, по-прежнему остается геополитическая ситуация. На втором месте с небольшим отрывом сейчас - возможные ошибки центробанков", - сообщает BofA.

Около 55% участников опроса (максимум с 2008 года) считают нынешние денежно-кредитные условия "слишком жесткими".

Опрос BofA проводился на прошлой неделе.

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