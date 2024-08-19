Фильм "Дэдпул и Росомаха" собрал больше $1 млрд в мировом прокате

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Картина "Дэдпул и Росомаха" студии Marvel Cinematic Universe, принадлежащей Walt Disney Co., собрала порядка $1,1 млрд в мировом прокате, включая $516,8 млн в США и Канаде и $568,8 млн в других странах, сообщает CNBC.

Это лучший показатель в истории для картин с рейтингом R (для лиц старше 17 лет - ИФ). Предыдущий рекорд принадлежал фильму "Джокер" 2019 года.

"Успех первого для них фильма с рейтингом R открывает большие возможности для Disney и Marvel, - отметил создатель и основатель Box Office Theory Шон Роббинс. - Важно помнить, что этот рейтинг был логичным и необходимым для раскрытия персонажей. Это поспособствовало столь положительной реакции зрителей и поклонников".

Предыдущие фильмы про героя комиксов Дэдпула были сняты студией 20th Century Fox и также имели рейтинг R. Права на персонажа перешли к Disney в 2019 году.