Disney заплатит $43,3 млн из-за претензий по поводу несправедливой оплаты труда

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co. заплатит $43,3 млн для урегулирования претензий по поводу того, что компания систематически платила женщинам на должностях менеджеров среднего звена меньше, чем мужчинам на аналогичных постах.

Такое решение, вероятно, положит конец судебному спору, начавшемуся в 2019 году с иска к Disney продуктового менеджера Ларонды Расмуссен, которая до сих пор работает в компании, пишет The Wall Street Journal. В дальнейшем к иску присоединились еще девять истцов.

В иске утверждается, что за почти десятилетний период Disney заплатила женщинам-менеджерам среднего звена по крайней мере на $151 млн меньше, чем их коллегам-мужчинам с аналогичным опытом и навыками.

Disney опровергает эти обвинения и в соглашении об урегулировании претензий не признает их. "Мы всегда стремились справедливо платить нашим сотрудникам", - заявили в компании.

Соглашение Disney с истцами об урегулировании претензий требует одобрения судьи. Его заключение позволит компании избежать разбирательств с участием суда присяжных.

Акции Disney теряют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 28,5%.