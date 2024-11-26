Поиск

Disney заплатит $43,3 млн из-за претензий по поводу несправедливой оплаты труда

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co. заплатит $43,3 млн для урегулирования претензий по поводу того, что компания систематически платила женщинам на должностях менеджеров среднего звена меньше, чем мужчинам на аналогичных постах.

Такое решение, вероятно, положит конец судебному спору, начавшемуся в 2019 году с иска к Disney продуктового менеджера Ларонды Расмуссен, которая до сих пор работает в компании, пишет The Wall Street Journal. В дальнейшем к иску присоединились еще девять истцов.

ЭкономикаWalt Disney увеличил квартальную выручку на 6%, лучше прогнозовЧитать подробнее

В иске утверждается, что за почти десятилетний период Disney заплатила женщинам-менеджерам среднего звена по крайней мере на $151 млн меньше, чем их коллегам-мужчинам с аналогичным опытом и навыками.

Disney опровергает эти обвинения и в соглашении об урегулировании претензий не признает их. "Мы всегда стремились справедливо платить нашим сотрудникам", - заявили в компании.

Соглашение Disney с истцами об урегулировании претензий требует одобрения судьи. Его заключение позволит компании избежать разбирательств с участием суда присяжных.

Акции Disney теряют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 28,5%.

Walt Disney Disney
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ГД приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль "Транснефти" на шесть лет

Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта

Костин ждет снижения прибыли российских банков в 2025 году

ВБ допустил, что Молдавия по уровню жизни приблизится к ЕС через 30 лет

Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров

Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров

В РФ стабилизационные ценовые соглашения можно будет заключать по всем товарам

В РФ стабилизационные ценовые соглашения можно будет заключать по всем товарам

Индекс Мосбиржи на вечерних торгах обновил минимум с мая 2023 года

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });