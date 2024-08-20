Brent подешевела до $77,05 за баррель

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться утром во вторник после снижения до двухнедельных минимумов днем ранее.

К 8:09 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,79%), до $77,05 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $2,02 (2,5%), до $77,66 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,62 (0,83%), до $73,75 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел упал на $2,28 (3%), до $74,37 за баррель.

Накануне обе марки обновили минимум с 6 августа, по данным Dow Jones Market Data.

Давление на нефтяные котировки оказывает некоторое снижение напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложенную США сделку по освобождению заложников и перемирию в секторе Газа, сообщила канцелярия премьера по итогам его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кроме того, негативным фактором являются проблемы в экономике Китая, крупнейшего импортера топлива в мире.

"Сохраняющиеся опасения по поводу спроса в Китае были ключевым драйвером ухудшения настроения на рынке, - отметил Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Сейчас перспективы прекращения огня между ХАМАС и Израилем оказывают дополнительное понижательное давление".