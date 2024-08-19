Цена нефти Brent снизилась до $79,5 за баррель

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса на нефть, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 по Москве составляет $79,46 за баррель, что на $0,22 (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,36 (1,7%) до $79,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,31 (0,40%) до $76,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,51 (1,9%) до $76,65 за баррель.

"В ближайшее время высокая волатильность нефтяного рынка, вероятно, сохранится", - отмечает инвестиционный стратег Standard Chartered в Сингапуре Хань Чжун Лян. Это, по его словам, связано с тем, что трейдеры ждут атаки Ирана на Израиль в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране.

"Однако сроки сохранения премии за геополитический риск к ценам на нефть будут зависеть от того, повлияет ли ситуация на баланс спроса и предложения на рынке", - говорит эксперт.

Давление на нефтяной рынок в последнее время оказывают сигналы ослабления спроса в Китае. Этому способствует как общее ослабление экономики страны, так и меры декарбонизации в транспортном секторе, ограничивающие спрос на нефтепродукты.

Нефтяное месторождение Sharara в Ливии, добыча на котором была приостановлена ранее в этом месяце из-за проблем с безопасностью, остается закрытым. При этом добыча на другом ливийском месторождении - Waha - вернулось к нормальным уровням (порядка 300 тыс. б/с) после завершения технических работ на нем раньше срока.