GoPro сократит штат на 5%, ожидает списания в размере $5-7 млн

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Производитель портативных видеокамер GoPro Inc. планирует снизить численность сотрудников на 5% в рамках объявленной ранее программы сокращения расходов на $50 млн в год. Об этом сказано в пресс-релизе компании,

Сокращение штата завершится к концу года и затронет около 140 сотрудников.

GoPro ожидает зафиксировать списание в размере $5-7 млн в связи с увольнениями, в том числе $1 млн в третьем квартале и $4-6 млн во втором квартале.

На конец второго квартала штат компании насчитывал 925 сотрудников. За минувший квартал выручка фирмы сократилась на 23%, до $186 млн, а операционные расходы повысились на 5%, до $103 млн.

С начала 2024 года капитализация GoPro упала на 62%, до $203,5 млн.