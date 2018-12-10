GoPro перестанет производить камеры для США в Китае

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Производитель портативных видеокамер GoPro Inc принял решение перенести выпуск камер, предназначенных для США, из Китая из-за пошлин, говорится в пресс-релизе компании.

Новое место, где будут производиться видеокамеры для продажи в США, не называется. Перенос планируется осуществить до лета 2019 года. При этом продукция для других рынков будет по-прежнему производиться в Китае.

"Текущая геополитическая бизнес-среда требует гибкости, и мы решили превентивно ответить на вопросы, связанные с пошлинами, перенеся производство предназначенных для США камер из Китая", - заявил финдиректор компании Брайан Макги.

Акции GoPro, основанной в 2002 году и получившей выручку в прошлом году в размере $1,7 млрд, дешевеют в понедельник на 2,7%. С начала года капитализация компании упала на 36%, до $745 млн.