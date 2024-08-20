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В Германии цены производителей в июле упали 13-й месяц подряд

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Германии в июле 2024 года цены производителей сократились на 0,8% в годовом измерении из-за резкого снижения цен на энергоносители, сообщило Федеральное статистическое управление Destatis.

Темпы снижения показателя замедлились после падения на 1,6% месяцем ранее, однако отрицательная динамика сохраняется уже 13 месяцев подряд и совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Энергоносители в прошлом месяце подешевели на 4,1%, в том числе природный газ - на 12,3%, электроэнергия - на 9,2%.

Стоимость промежуточных товаров тем временем повысилась на 0,3%, средств производства - на 2%, в том числе транспортных средств - на 1,3%.

Цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 0,6%, в том числе цены на масло подскочили на 33%, а сахар, кондитерские изделия и выпечка подорожали на 21,5%. Потребительские товары длительного пользования повысились в цене на 0,7%.

Без учета энергоносителей цены производителей в июле выросли на 0,9% в годовом выражении.

Цены производителей в прошлом месяце увеличились на 0,2% относительно июня, как и месяцем ранее.

Destatis Германия
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