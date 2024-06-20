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Цены производителей в Германии в мае упали 11-й месяц подряд

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Цены производителей в Германии в мае снизились на 2,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Таким образом, показатель уменьшился по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы снижения были минимальными за этот период.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 2% в мае после падения на 3,3% месяцем ранее.

Энергоносители в прошлом месяце подешевели на 6,4%, в том числе природный газ - на 16,3%, электроэнергия - на 11,3%. Стоимость промежуточных товаров опустилась на 1,8%, в том числе металлов - на 4,1%, бумаги - на 6,1%, изделий из древесины - на 4,5%.

При этом стоимость средств производства увеличилась на 2,4%, в том числе оборудования - на 2,6%, транспортных средств - на 1,6%.

Цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 0,4%, длительного - на 0,7%.

Без учета энергоносителей цены производителей в мае не изменились в годовом выражении.

Цены производителей в прошлом месяце относительно апреля не изменились, тогда как аналитики ждали роста на 0,3%.

Германия
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