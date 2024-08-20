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В девяти штатах США бастуют более 17 тысяч сотрудников AT&T

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На юго-востоке США в девяти штатах бастуют более 17 тысяч сотрудников телекоммуникационной компании AT&T Inc., сообщает MarketWatch.

Профсоюз Communications Workers of America (CWA), представляющий бастующих, обвинил компанию в неспособности вести добросовестные переговоры. Рабочие пытаются заключить новый трудовой контракт с июня.

Профсоюз заявил, что AT&T не направила за стол переговоров представителей, имеющих полномочия принимать решения, и что компания отказалась от соглашений, достигнутых в ходе переговоров.

CWA заявил, что подал жалобу на несправедливую трудовую практику в Национальный совет по трудовым отношениям.

В забастовке участвуют технические специалисты AT&T, сотрудники службы поддержки клиентов и другие работники, которые устанавливают, обслуживают и поддерживают проводную телекоммуникационную сеть компании, которой пользуется бизнес и домохозяйства. В протестах принимают участие работники из Алабамы, Флориды, Джорджии, Кентукки, Луизианы, Миссисипи, Северной Каролины, Южной Каролины и Теннесси.

В AT&T отвергают обвинения профсоюза.

"Утверждения CWA о несправедливой трудовой практике не имеют под собой никаких оснований. Мы вели предметные переговоры с первого дня и стремимся достичь соглашения, которое принесет пользу нашим сотрудникам", - заявила компания.

AT&T напомнила, что в 2024 году достигла трех соглашений, охватывающих более 13 тысяч сотрудников.

С начала 2024 года капитализация AT&T увеличилась на 16,2% (до $140 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 17,6%.

США CWA AT&T
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