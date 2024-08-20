Во втором квартале 2024 г. мошенники похитили у клиентов банков в РФ 4,8 млрд руб.

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мошенники в II квартале 2024 года похитили у клиентов банков 4,8 млрд рублей, что на 6,7% больше показателя за I квартал (4,3 млрд руб.) и примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала, говорится в сообщении ЦБ.

Доля возвращённых средств во II кв. сократилась до 6,1% с 9,7% в среднем за прошлые четыре квартала (со II квартала 2023 года по I квартал 2024 года включительно).

Количество мошеннических операций в апреле-июне 2024 года составило 257 тыс., что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала.

Сокращение количества операций без добровольного согласия клиентов произошло на фоне роста атак, которые предотвратили банки. Они отразили 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 трлн рублей. Эти показатели почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период.

Объем похищенных средств физлиц с банковских карт во II кв. составил 2,1 млрд руб. (1,9 млрд руб. в I кв.), количество операций без согласия снизилось до 193,3 тыс. с 237,2 тыс. кварталом ранее, доля возмещенных средств сократилась до 7,6% (с 8,4% в I кв.).

Объем похищенных средств с помощью Системы быстрых платежей во II кв. вырос до 1,5 млрд руб. против 1,1 млрд руб. в I кв., количество мошеннических операций увеличилось до 44,6 тыс. с 41,4 тыс., доля возмещенных средств выросла до 2,1% с 1,5% кварталом ранее.

Объем хищений со счетов с помощью онлайн-банкинга во втором квартале достиг 970 млн руб. (900 млн в I кв.), число операций без согласия клиентов возросло до 17,1 тыс. с 13,7 тыс. кварталом ранее, доля возвращенных средств сократилась до 10,3% с 16,2% в I кв.

Большая часть компьютерных атак мошенников по-прежнему совершается с использованием методов социальной инженерии, при этом во втором квартале их число составило 20,6 тыс., что более чем на четверть ниже среднего показателя за предшествующие четыре квартала.

Банк России за отчетный период инициировал 53,6 тыс. запросов операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях. А также направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования в отношении 305 доменных имен сети интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность. Кроме того, ЦБ направил в Генеральную прокуратуру РФ информацию о 9425 доменах сети интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа.