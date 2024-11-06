В Сбербанке отметили сокращение числа мошеннических звонков в три раза

В феврале-марте их было 20 млн в сутки, сейчас - 6-6,5 млн, однако объем похищенного растет

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Количество мошеннических звонков россиянам сократилось с пиковых 20 млн в сутки в феврале-марте до 6-6,5 млн, но успокаиваться пока рано, заявил на SOC forum 2024 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Основными источниками утечки персональных данных он назвал при этом не банки, а интернет-магазины и медучреждения.

"Мы все зафиксировали беспрецедентное количество телефонных звонков гражданам России. В один из моментов, примерно в феврале-марте, мы зафиксировали пик телефонных звонков. Они составили около 20 млн попыток дозвониться до граждан России в сутки. Такого всплеска телефонного мошенничества не фиксировалось никогда. Сейчас эта цифра снизилась примерно до 6-6,5 млн звонков в сутки, но, тем не менее, все эти звонки стали более профессиональными, эти разводки стали более продуманными", - сказал он и с сожалением добавил, что объем похищенных средств увеличивается.

"По нашим расчетам, в этом году мы можем ожидать воровства денег у российских граждан - около 250 млрд рублей", - заявил зампред правления Сбербанка. По его словам, ущерб для экономики от мошенничества может приблизиться к концу 2024 года (если ситуация не изменится) к 1 трлн рублей.

Кузнецов также отметил негативную ситуацию с утечкой персональных данных. "По нашим данным, около 3,5 млрд строк находятся в открытом доступе. Уже около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеют в открытом доступе", - отметил он.

"Оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает. Это было не более 2%. Основным источником утечек оказались интернет-магазины и, как ни странно, медицинские учреждения", - добавил он, отметив, что пик утечек пришелся на 2023 год.

"У нас принято делать и прогнозы на 2025 год, в том числе и по тем направлениям, которые есть. Мне кажется, что успокаиваться нельзя. К сожалению, тренд на ухудшение ситуации остается", - считает зампред правления Сбербанка.

В области мошенничества в 2025 году, по его мнению, будут наблюдаться несколько трендов: использование инструментов искусственного интеллекта, в том числе дипфейков, атаки на организации и граждан.