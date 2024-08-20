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Johnson & Johnson купит разработчика сердечно-сосудистых имплантатов V-Wave

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Johnson & Johnson покупает компанию V-Wave Ltd., сфокусированную на разработке инновационных методов лечения для пациентов с сердечной недостаточностью, сообщила пресс-служба J&J.

Компания заплатит за V-Wave $600 млн, а также до $1,1 млрд после того, как сделка пройдет определенные регуляторные и коммерческие этапы.

После закрытия сделки V-Wave станет частью подразделения J&J в сфере медицинских технологий.

V-Wave, созданная в 2009 году, имеет офисы в Израиле и США. Она является разработчиком технологии сердечно-сосудистых имплантатов, предназначенной конкретно для лечения сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса (HFrEF). Шунтирующий имплантат V-Wave предназначен для снижения давления наполнения левого предсердия у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Устройство V-Wave было одобрено Управлением по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) США в 2019 году.

Сделка, как ожидается, будет закрыта до конца 2024 года.

FDA США Израиль Johnson & Johnson V-Wave Ltd J&J
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