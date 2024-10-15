Johnson & Johnson увеличила квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson в третьем квартале сократил чистую прибыль на треть и слабо увеличил выручку, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре 2024 года составила $2,69 млрд, или $1,11 в расчете на акцию, против $4,31 млрд, или $1,69 на акцию, годом ранее. В том числе компания зарезервировала почти $2,4 млрд на случай судебных издержек.

Скорректированная прибыль составила $2,42 на акцию.

Выручка поднялась на 5,2%, до $22,5 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,21 на акцию при выручке в $22,2 млрд.

В сегменте инновационной медицины в прошедшем квартале продажи повысились на 4,9% - до $14,58 млрд, в подразделении, выпускающем медицинские устройства, - на 5,8%, до $7,89 млрд.

J&J ухудшила прогноз скорректированной прибыли на весь текущий год до $9,88-9,98 в расчете на акцию с ранее ожидавшихся $9,97-10,07 на акцию, однако улучшила прогноз выручки до $88,4-88,8 млрд с предполагавшихся прежде $88-88,4 млрд.